Ron Stallworth, an African-American police officer from Colorado, successfully managed to infiltrate the local Ku Klux Klan and became the head of the local chapter.
19 November 1983
Unknown
6' 2½" (1.89 m)
Star Wars: Episode IXBlacKkKlansman
12 July 1978
Unknown
5' 10¾" (1.8 m)
BlacKkKlansmanBreakthrough
Unknown
Unknown
5' 9¼" (1.76 m)
BlacKkKlansman
Unknown
Unknown
6' (1.83 m)
BlacKkKlansman
Unknown
Unknown
5' 9" (1.75 m)
BlacKkKlansman
Unknown
Unknown
6' 1" (1.85 m)
BlacKkKlansman
Unknown
Unknown
Unknown
BlacKkKlansman
3 April 1958
Unknown
6' (1.83 m)
The Boss Baby 2BlacKkKlansmanThe KingBeetlejuice