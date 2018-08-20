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BlacKkKlansman

7.8 / 8324 votes

UK Premiere

Monday 20th August 2018
[more details...]

UK Cinema Release Date

Friday 24th August 2018

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

December 2018-February 2019
?
BlacKkKlansman poster
Contains racist violence and language, very strong language. Suitable for 15 years and over.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

In 24 cinemas on Friday 24th August 2018 view the list. According to our cinema listings the last showing is on Friday 5th October 2018.

Official Site:

www.focusfeatures.com

Directed by:

Spike Lee

Written by:

Spike Lee, David Rabinowitz, Ron Stallworth, Charlie Wachtel and Kevin Willmott

Produced by:

Jason Blum, Spike Lee, Raymond Mansfield, Sean McKittrick, Jordan Peele, David Rabinowitz, Shaun Redick and Charlie Wachtel

Starring:

Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Paul Walter Hauser, Corey Hawkins, Harry Belafonte and Alec Baldwin

Genres:

Biography, Crime, Drama, Thriller

Language:

English

Runtime:

2 hours 15 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Ron Stallworth, an African-American police officer from Colorado, successfully managed to infiltrate the local Ku Klux Klan and became the head of the local chapter.

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Reviews

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BlacKkKlansman Cast

Adam Driver

Adam Driver headshot

Date of Birth:

19 November 1983

Real Name:

Unknown

Height:

6' 2½" (1.89 m)

Recent/Upcoming Films:

Star Wars: Episode IXBlacKkKlansman

Topher Grace

Topher Grace headshot

Date of Birth:

12 July 1978

Real Name:

Unknown

Height:

5' 10¾" (1.8 m)

Recent/Upcoming Films:

BlacKkKlansmanBreakthrough

Laura Harrier

Laura Harrier headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 9¼" (1.76 m)

Recent/Upcoming Films:

BlacKkKlansman

Ryan Eggold

Ryan Eggold headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

6' (1.83 m)

Recent/Upcoming Films:

BlacKkKlansman

Paul Walter Hauser

Paul Walter Hauser headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 9" (1.75 m)

Recent/Upcoming Films:

BlacKkKlansman

Corey Hawkins

Corey Hawkins headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

6' 1" (1.85 m)

Recent/Upcoming Films:

BlacKkKlansman

Harry Belafonte

Harry Belafonte headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

BlacKkKlansman

Alec Baldwin

Alec Baldwin headshot

Date of Birth:

3 April 1958

Real Name:

Unknown

Height:

6' (1.83 m)

Recent/Upcoming Films:

The Boss Baby 2BlacKkKlansmanThe KingBeetlejuice

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Last update was at 21:12 20th August 2018