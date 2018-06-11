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La Controfigura

UK Cinema Release Date

Thursday 21st June 2018

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

September-December 2018
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new La Controfigura poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

Unknown. Use our reminder system to get a e-mail when La Controfigura is released or showing in a UK cinema near you.

Directed by:

Rä di Martino

Written by:

Rä di Martino

Starring:

Valeria Golino, Filippo Timi, Corrado Sassi, Younes Bouab, Nadia Kounda, Nisrine Adam and Ahmed Zitouni

Genre:

Drama

Language:

Italian

Runtime:

1 hour 15 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

A small film crew wanders around Marrakesh and its surroundings, looking for locations for the remake of an American film in which a man swims his way home, passing through the houses and pools that he finds along the route.

Use our reminder system to get an e-mail reminder on the release date or when La Controfigura is showing in UK cinemas near you.

Reviews

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La Controfigura Cast

Valeria Golino

Valeria Golino headshot

Date of Birth:

22 October 1965

Real Name:

Unknown

Height:

5' 7" (1.7 m)

Recent/Upcoming Films:

La Controfigura

Filippo Timi

Filippo Timi headshot

Date of Birth:

27 February 1974

Real Name:

Unknown

Height:

6' (1.83 m)

Recent/Upcoming Films:

La Controfigura

Corrado Sassi

Corrado Sassi headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

La Controfigura

Younes Bouab

Younes Bouab headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

La Controfigura

Nadia Kounda

Nadia Kounda headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

La Controfigura

Nisrine Adam

Nisrine Adam headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

La Controfigura

Ahmed Zitouni

Ahmed Zitouni headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

La Controfigura

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Last update was at 07:40 11th June 2018