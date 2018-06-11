A small film crew wanders around Marrakesh and its surroundings, looking for locations for the remake of an American film in which a man swims his way home, passing through the houses and pools that he finds along the route.
22 October 1965
Unknown
5' 7" (1.7 m)
La Controfigura
27 February 1974
Unknown
6' (1.83 m)
La Controfigura
Unknown
Unknown
Unknown
La Controfigura
Unknown
Unknown
Unknown
La Controfigura
Unknown
Unknown
Unknown
La Controfigura
Unknown
Unknown
Unknown
La Controfigura
Unknown
Unknown
Unknown
La Controfigura