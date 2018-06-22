Derick Abraham, a fiery and dutiful police officer, continues to be the best officer until his brother Philip Abraham gets arrested for false murder charges. Will he be able to investigate the case and serve justice to his brother.
7 September 1953
Unknown
5' 10" (1.78 m)
Abrahaminte Santhathikal
Unknown
Unknown
Unknown
Abrahaminte Santhathikal
Unknown
Unknown
Unknown
Abrahaminte Santhathikal
Unknown
Unknown
Unknown
Abrahaminte Santhathikal
Unknown
Unknown
Unknown
Abrahaminte Santhathikal
Unknown
Unknown
5' 10½" (1.79 m)
Abrahaminte Santhathikal