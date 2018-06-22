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Abrahaminte Santhathikal

9.6 / 2295 votes

UK Cinema Release Date

Friday 22nd June 2018

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

September-December 2018
?
new Abrahaminte Santhathikal poster
Contains strong violence, injury detail, threat and drug misuse. Suitable for 15 years and over.
Current Status:released

Next Showing:

Today in 1 cinema view the list. According to our cinema listings the last showing is on Thursday 28th June 2018.

Directed by:

Anson Paul

Written by:

Haneef Adeni

Produced by:

Anson Paul and Kaniha

Starring:

Mammootty, Anson Paul, Kaniha, Yog Japee, Tarushi Jha and Sudev Nair

Genres:

Crime, Thriller

Language:

Malayalam

Runtime:

2 hours 10 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Derick Abraham, a fiery and dutiful police officer, continues to be the best officer until his brother Philip Abraham gets arrested for false murder charges. Will he be able to investigate the case and serve justice to his brother.

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Abrahaminte Santhathikal Cast

Mammootty

Mammootty headshot

Date of Birth:

7 September 1953

Real Name:

Unknown

Height:

5' 10" (1.78 m)

Recent/Upcoming Films:

Abrahaminte Santhathikal

Anson Paul

Anson Paul headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Abrahaminte Santhathikal

Kaniha

Kaniha headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Abrahaminte Santhathikal

Yog Japee

Yog Japee headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Abrahaminte Santhathikal

Tarushi Jha

Tarushi Jha headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Abrahaminte Santhathikal

Sudev Nair

Sudev Nair headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 10½" (1.79 m)

Recent/Upcoming Films:

Abrahaminte Santhathikal

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Last update was at 07:58 22nd June 2018