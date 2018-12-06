Kafalar Karisik

Movie Synopsis:

Atakan, zengin sevgilisi Buse'ye asiktir. Evlenmelerinde tek engel ise Buse'nin dedesidir. Atakan da Buse ile evlenmek için tek çare olarak Buse'nin yillardir kayip olan öz babasini bulmaya karar verir. Kadim dostlari Fatih ve Bilal de elbette bu serüvende ona eslik edeceklerdir. Kafalar, arayislari sonunda kendilerini bir anda Antalya'da bulacak ve isler iyiden iyiye karismasiyla aksiyon ve komedi dolu bir macera baslayacaktir.