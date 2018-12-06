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Kafalar Karisik

UK Cinema Release Date

Friday 7th December 2018

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

March-June 2019
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new Kafalar Karisik poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

Unknown. Use our reminder system to get a e-mail when Kafalar Karisik is released or showing in a UK cinema near you.

Directed by:

Yücel Yolcu

Written by:

Busra Nur Karahan and Enver Sülük

Produced by:

Kemal Kaplanoglu, Busra Nur Karahan, Erdem Karahan and Burak Uçman

Starring:

Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Bilal Hanci, Metin Akpinar, Perihan Savas and Cihan Ünal

Genre:

Comedy

Language:

Turkish

Runtime:

1 hour 30 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Atakan, zengin sevgilisi Buse'ye asiktir. Evlenmelerinde tek engel ise Buse'nin dedesidir. Atakan da Buse ile evlenmek için tek çare olarak Buse'nin yillardir kayip olan öz babasini bulmaya karar verir. Kadim dostlari Fatih ve Bilal de elbette bu serüvende ona eslik edeceklerdir. Kafalar, arayislari sonunda kendilerini bir anda Antalya'da bulacak ve isler iyiden iyiye karismasiyla aksiyon ve komedi dolu bir macera baslayacaktir.

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Reviews

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Kafalar Karisik Cast

Atakan Özyurt

Atakan Özyurt headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kafalar Karisik

Fatih Yasin

Fatih Yasin headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kafalar Karisik

Bilal Hanci

Bilal Hanci headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kafalar Karisik

Metin Akpinar

Metin Akpinar headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kafalar Karisik

Perihan Savas

Perihan Savas headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kafalar Karisik

Cihan Ünal

Cihan Ünal headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kafalar Karisik

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Last update was at 08:30 6th December 2018