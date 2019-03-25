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Nevrland

7.1 / 19 votes

BFI Flare: London LGBT Film Festival Release Date

Monday 25th March 2019
new Nevrland poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:released

Next Showing:

Today in 1 cinema view the list. According to our cinema listings the last showing is on Tuesday 26th March 2019.

Directed by:

Gregor Schmidinger

Written by:

Gregor Schmidinger

Produced by:

Ulrich Gehmacher

Starring:

Simon Frühwirth, Paul Forman, Josef Hader, Wolfgang Hübsch, Anton Noori and Markus Schleinzer

Genres:

Drama, Horror, Mystery

Language:

German

Runtime:

1 hour 28 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

17-year-old Jakob wants nothing more than to feel alive. Uncontrollable anxiety attacks prevent him from doing so and force him to escape into virtual worlds. One night, he meets 26-year-old Kristjan in a cam chat. Their encounter marks the beginning of a transpersonal journey to the wounds of their souls.

Reviews

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Nevrland Cast

Simon Frühwirth

Simon Frühwirth headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nevrland

Paul Forman

Paul Forman headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nevrland

Josef Hader

Josef Hader headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nevrland

Wolfgang Hübsch

Wolfgang Hübsch headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nevrland

Anton Noori

Anton Noori headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nevrland

Markus Schleinzer

Markus Schleinzer headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nevrland

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Last update was at 13:43 25th March 2019