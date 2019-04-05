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Romeo Akbar Walter RAW

Unrated

UK Cinema Release Date

Friday 5th April 2019

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

July-October 2019
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new Romeo Akbar Walter poster
Contains moderate violence and occasional bloody images. Suitable for 12 years and over.
Current Status:released

Next Showing:

Today in 33 cinemas view the list. According to our cinema listings the last showing is on Thursday 11th April 2019.

Directed by:

Robbie Grewal

Written by:

Robbie Grewal and Ishraq Shah

Produced by:

Laxmi Singh

Starring:

John Abraham, Mouni Roy, Boman Irani, Jackie Shroff, Alka Amin and Anil George

Genres:

Action, Drama, Thriller

Language:

Hindi

Runtime:

2 hours 19 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Movie is based on Ravindra Kaushik. He was an Ex RAW agent. His spy mind benefitted India in 1971 war and many more secrets revealed by him. He went to major post in Pak Army and through their he was leaking the details and giving to India.

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Romeo Akbar Walter Cast

John Abraham

John Abraham headshot

Date of Birth:

17 December 1972

Real Name:

Unknown

Height:

6' (1.83 m)

Recent/Upcoming Films:

Romeo Akbar Walter

Mouni Roy

Mouni Roy headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Romeo Akbar Walter

Boman Irani

Boman Irani headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

6' 1" (1.85 m)

Recent/Upcoming Films:

DriveRomeo Akbar WalterPM Narendra Modi

Jackie Shroff

Jackie Shroff headshot

Date of Birth:

1 February 1957

Real Name:

Unknown

Height:

6' (1.83 m)

Recent/Upcoming Films:

Romeo Akbar Walter

Alka Amin

Alka Amin headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Romeo Akbar Walter

Anil George

Anil George headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Romeo Akbar Walter

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Last update was at 07:16 5th April 2019