Movie is based on Ravindra Kaushik. He was an Ex RAW agent. His spy mind benefitted India in 1971 war and many more secrets revealed by him. He went to major post in Pak Army and through their he was leaking the details and giving to India.
17 December 1972
Unknown
6' (1.83 m)
Romeo Akbar Walter
Unknown
Unknown
Unknown
Romeo Akbar Walter
Unknown
Unknown
6' 1" (1.85 m)
DriveRomeo Akbar WalterPM Narendra Modi
1 February 1957
Unknown
6' (1.83 m)
Romeo Akbar Walter
Unknown
Unknown
Unknown
Romeo Akbar Walter
Unknown
Unknown
Unknown
Romeo Akbar Walter