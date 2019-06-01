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Sincerely Yours, Dhaka Iti, Tomari Dhaka

London Indian Film Festival Release Date

Sunday 23rd June 2019
new Sincerely Yours, Dhaka poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

At London Indian Film Festival. Show listing.

Directed by:

Tanvir Ahsan, Saleh Sobhan Auneem, Mir Mukarram Hossain, Golam Kibria, Abdullah Al Noor, Robiul Alam Robi, Krishnendu Chattopadhyay, Nuhash Humayun, Mahmudul Islam, Rahat Rahman and Syed Ahmed Shawki

Written by:

Rahat Rahman

Starring:

Ashok Bepari, Intekhab Dinar, Lutfur Rahman George, Farhana Hamid, Rawnok Hasan and Shahtaj Monira Hashem

Genre:

Drama

Language:

Bengali

Runtime:

2 hours 14 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

In this omnibus, 11 Bangladeshi filmmakers create a love letter to the city of Dhaka. From young girls looking for a drink in a dry town to a bank scammer's attempted murder to a plumber creating a refugee crisis, the city co-stars every time.

Reviews

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Sincerely Yours, Dhaka Cast

Ashok Bepari

Ashok Bepari headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Sincerely Yours, Dhaka

Intekhab Dinar

Intekhab Dinar headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Sincerely Yours, Dhaka

Lutfur Rahman George

Lutfur Rahman George headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Sincerely Yours, Dhaka

Farhana Hamid

Farhana Hamid headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Sincerely Yours, Dhaka

Rawnok Hasan

Rawnok Hasan headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Sincerely Yours, Dhaka

Shahtaj Monira Hashem

Shahtaj Monira Hashem headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Sincerely Yours, Dhaka

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Last update was at 10:02 1st June 2019