In this omnibus, 11 Bangladeshi filmmakers create a love letter to the city of Dhaka. From young girls looking for a drink in a dry town to a bank scammer's attempted murder to a plumber creating a refugee crisis, the city co-stars every time.
Unknown
Unknown
Unknown
Sincerely Yours, Dhaka
Unknown
Unknown
Unknown
Sincerely Yours, Dhaka
Unknown
Unknown
Unknown
Sincerely Yours, Dhaka
Unknown
Unknown
Unknown
Sincerely Yours, Dhaka
Unknown
Unknown
Unknown
Sincerely Yours, Dhaka
Unknown
Unknown
Unknown
Sincerely Yours, Dhaka