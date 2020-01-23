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Türkler Geliyor: Adaletin Kilici

UK Cinema Release Date

Friday 24th January 2020

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

May-July 2020
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new Türkler Geliyor: Adaletin Kilici poster
Suitable for 15 years and over.
Current Status:complete

Next Showing:

Today in 2 cinemas view the list. According to our cinema listings the last showing is on Thursday 30th January 2020.

Directed by:

Kamil Aydin

Written by:

Mehmet Bozdag and Atilla Engin

Produced by:

Mehmet Bozdag

Starring:

Emre Kivilcim, Levent Özdilek, Ece Çesmioglu, Ebru Özkan, Serdar Gökhan and Seray Kaya

Genres:

Action, Drama, History

Language:

Turkish

Runtime:

2 hours 5 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

The period after the Sultan Mehmed II (the Conqueror) conquered Constantinople, moving towards Europe in the fifteenth century, and Sultan Mehmed's determination to spread Islam in Europe by the superb morals of Muslims then.

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Reviews

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Türkler Geliyor: Adaletin Kilici Cast

Emre Kivilcim

Emre Kivilcim headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Türkler Geliyor: Adaletin Kilici

Levent Özdilek

Levent Özdilek headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Türkler Geliyor: Adaletin Kilici

Ece Çesmioglu

Ece Çesmioglu headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Türkler Geliyor: Adaletin Kilici

Ebru Özkan

Ebru Özkan headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Türkler Geliyor: Adaletin Kilici

Serdar Gökhan

Serdar Gökhan headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Türkler Geliyor: Adaletin Kilici

Seray Kaya

Seray Kaya headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Türkler Geliyor: Adaletin Kilici

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Last update was at 08:23 23rd January 2020