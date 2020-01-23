The period after the Sultan Mehmed II (the Conqueror) conquered Constantinople, moving towards Europe in the fifteenth century, and Sultan Mehmed's determination to spread Islam in Europe by the superb morals of Muslims then.
Unknown
Unknown
Unknown
Türkler Geliyor: Adaletin Kilici
Unknown
Unknown
Unknown
Türkler Geliyor: Adaletin Kilici
Unknown
Unknown
Unknown
Türkler Geliyor: Adaletin Kilici
Unknown
Unknown
Unknown
Türkler Geliyor: Adaletin Kilici
Unknown
Unknown
Unknown
Türkler Geliyor: Adaletin Kilici
Unknown
Unknown
Unknown
Türkler Geliyor: Adaletin Kilici