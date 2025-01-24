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Captain America: Brave New World

UK Cinema Release Date

Friday 14th February 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

May-August 2025
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Captain America: Brave New World poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

Advanced screening in 1 cinema on Thursday 13th February 2025 - view the list.
Also, currently scheduled to be shown on the above release date in 166 cinemas - view the list.

Directed by:

Julius Onah

Written by:

Dalan Musson, Malcolm Spellman, Matthew Orton, Joe Simon and Jack Kirby

Produced by:

Kevin Feige, Nate Moore and Mitchell Bell

Starring:

Danny Ramirez, Carl Lumbly, Anthony Mackie, Shira Haas, Tim Blake Nelson, Harrison Ford and Liv Tyler

Genres:

Action, Adventure, Sci-Fi

Language:

English

Runtime:

Unknown

Movie Synopsis:

Sam Wilson, who's officially taken up the mantle of Captain America, finds himself in the middle of an international incident.

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Reviews

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Captain America: Brave New World Cast

Danny Ramirez

Danny Ramirez headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Captain America: Brave New World

Carl Lumbly

Carl Lumbly headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Captain America: Brave New World

Anthony Mackie

Anthony Mackie headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Avengers: Secret WarsAvengers: DoomsdayCaptain America: Brave New World

Shira Haas

Shira Haas headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Captain America: Brave New World

Tim Blake Nelson

Tim Blake Nelson headshot

Date of Birth:

11 May 1964

Real Name:

Unknown

Height:

5' 5" (1.65 m)

Recent/Upcoming Films:

Captain America: Brave New World

Harrison Ford

Harrison Ford headshot

Date of Birth:

13 July 1942

Real Name:

Unknown

Height:

6' 1" (1.85 m)

Recent/Upcoming Films:

Captain America: Brave New World

Liv Tyler

Liv Tyler headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 9½" (1.77 m)

Recent/Upcoming Films:

Captain America: Brave New World

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Last update was at 09:36 24th January 2025