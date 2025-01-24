Sam Wilson, who's officially taken up the mantle of Captain America, finds himself in the middle of an international incident.
Unknown
Unknown
Unknown
Captain America: Brave New World
Unknown
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Unknown
Captain America: Brave New World
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Avengers: Secret WarsAvengers: DoomsdayCaptain America: Brave New World
Unknown
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Captain America: Brave New World
11 May 1964
Unknown
5' 5" (1.65 m)
Captain America: Brave New World
13 July 1942
Unknown
6' 1" (1.85 m)
Captain America: Brave New World
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5' 9½" (1.77 m)
Captain America: Brave New World