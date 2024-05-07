Unknown
Unknown
Unknown
Bermondsey Tales: Fall of the Roman Empire
Unknown
Unknown
5' 5" (1.65 m)
Bermondsey Tales: Fall of the Roman Empire
27 May 1963
Unknown
6' (1.83 m)
Bermondsey Tales: Fall of the Roman Empire
23 April 1962
Unknown
5' 10" (1.78 m)
Bermondsey Tales: Fall of the Roman Empire
19 October 1962
Unknown
5' 9" (1.75 m)
Bermondsey Tales: Fall of the Roman Empire
Unknown
Unknown
Unknown
Bermondsey Tales: Fall of the Roman Empire
Unknown
Unknown
Unknown
Bermondsey Tales: Fall of the Roman Empire