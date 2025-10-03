* × Change Settings

Black Phone 2

UK Cinema Release Date

Friday 17th October 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

January-April 2026
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Directed by:

Scott Derrickson

Written by:

C. Robert Cargill and Scott Derrickson

Produced by:

C. Robert Cargill, Scott Derrickson and Jason Blum

Starring:

Mason Thames, Jeremy Davies, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Miguel Mora and Demián Bichir

Genre:

Horror

Language:

English

Runtime:

1 hour 54 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

As Finn, now 17, struggles with life after his captivity, his sister begins receiving calls in her dreams from the black phone and seeing disturbing visions of three boys being stalked at a winter camp known as Alpine Lake.

Reviews

Black Phone 2 Cast

Mason Thames

Jeremy Davies

Madeleine McGraw

Ethan Hawke

Date of Birth:

6 November 1970

Real Name:

Unknown

Height:

5' 10¾" (1.8 m)

Miguel Mora

Demián Bichir

Date of Birth:

1 August 1963

Real Name:

Unknown

Height:

5' 10" (1.78 m)

