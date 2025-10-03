* × Change Settings

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of out site, You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use this site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.

Tron: Ares Tron 3

UK Cinema Release Date

Friday 10th October 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

January-April 2026
?
Tron: Ares poster
Contains moderate violence, threat. Suitable for 12 years and over.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

In 157 cinemas on Friday 10th October 2025 view the list. According to our cinema listings the last showing is on Thursday 16th October 2025.

Official Site:

www.tronmovie.co.uk

Directed by:

Joachim Rønning and Benny Safdie

Written by:

Jesse Wigutow, Jack Thorne, Bonnie MacBird, Steven Lisberger and Benny Safdie

Produced by:

Justin Springer, Jeffrey Silver, Jared Leto, Sean Bailey, Steven Lisberger, Emma Ludbrook, Eli Bush, Dany Garcia, Hiram Garcia, Kevin Goodman, Jon Greenhalgh, John Hyams, Dwayne Johnson, David Koplan, Tracey Landon, Greg O'Connor and Benny Safdie

Starring:

Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Evan Peters, Arturo Castro, Jeff Bridges, Jared Leto, Gillian Anderson, Dwayne Johnson and Emily Blunt

Genres:

Action, Biography, Drama, History, Sport

Language:

English

Runtime:

2 hours 3 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

A highly sophisticated Program, Ares, is sent from the digital world into the real world on a dangerous mission.

Use our reminder system to get an e-mail reminder on the release date or when Tron: Ares is showing in UK cinemas near you.

Reviews

Click here to review/comment on Tron: Ares.

Tron: Ares Cast

Greta Lee

Greta Lee headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tron: Ares

Jodie Turner-Smith

Jodie Turner-Smith headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tron: Ares

Cameron Monaghan

Cameron Monaghan headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tron: Ares

Evan Peters

Evan Peters headshot

Date of Birth:

20 January 1987

Real Name:

Unknown

Height:

5' 11" (1.8 m)

Recent/Upcoming Films:

Tron: Ares

Arturo Castro

Arturo Castro headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tron: Ares

Jeff Bridges

Jeff Bridges headshot

Date of Birth:

4 December 1949

Real Name:

Unknown

Height:

6' 1" (1.85 m)

Recent/Upcoming Films:

Tron: Ares

Jared Leto

Jared Leto headshot

Date of Birth:

26 December 1971

Real Name:

Unknown

Height:

5' 9" (1.75 m)

Recent/Upcoming Films:

Tron: Ares

Gillian Anderson

Gillian Anderson headshot

Date of Birth:

9 August 1968

Real Name:

Unknown

Height:

5' 3" (1.6 m)

Recent/Upcoming Films:

Tron: AresWhite Bird: A Wonder Story

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson headshot

Date of Birth:

2 May 1972

Real Name:

Unknown

Height:

6' 5¼" (1.96 m)

Recent/Upcoming Films:

The Smashing MachineTron: AresMoanaRed Notice

Emily Blunt

Emily Blunt headshot

Date of Birth:

23 February 1983

Real Name:

Unknown

Height:

5' 7" (1.7 m)

Recent/Upcoming Films:

Tron: AresAnimal Crackers

Recommendations

HomeThis WeekNow ShowingComing SoonAllFestivalsDocumentariesMy FilmsReviewsPeopleMobile Version
Latest TrailersArticlesPremieresList of CinemasCinema ListingsRSS - Out This WeekRSS - Coming SoonContact UsCookiesPrivacy PolicyFrequently Asked QuestionsWidget
UnsubscribeCharlie Derry - Film ReviewsCineVueEvery FilmFlickFeastHey U GuysIMDbLondon Film PremieresMeodiaConnected Internet DirectoryFree Web Submission
Please note that although the UK cinema release date schedule on FilmDates.co.uk is updated regularly, a release date can change at very short notice. Usually the closer a film is to its release date, the less likely its release date (and any other information) will change.
FilmDates.co.uk is also not responsible for the content of any external website. The links are provided "as is" with no warranty, express or implied, for the information provided within them.



Last update was at 14:50 3rd October 2025