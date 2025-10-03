A highly sophisticated Program, Ares, is sent from the digital world into the real world on a dangerous mission.
Unknown
Unknown
Unknown
Tron: Ares
Unknown
Unknown
Unknown
Tron: Ares
Unknown
Unknown
Unknown
Tron: Ares
20 January 1987
Unknown
5' 11" (1.8 m)
Tron: Ares
Unknown
Unknown
Unknown
Tron: Ares
4 December 1949
Unknown
6' 1" (1.85 m)
Tron: Ares
26 December 1971
Unknown
5' 9" (1.75 m)
Tron: Ares
9 August 1968
Unknown
5' 3" (1.6 m)
Tron: AresWhite Bird: A Wonder Story
2 May 1972
Unknown
6' 5¼" (1.96 m)
The Smashing MachineTron: AresMoanaRed Notice
23 February 1983
Unknown
5' 7" (1.7 m)
Tron: AresAnimal Crackers