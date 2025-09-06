* × Change Settings

Downton Abbey: The Grand Finale Downton Abbey 3

UK Cinema Release Date

Friday 12th September 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

December 2025-March 2026
?
Downton Abbey: The Grand Finale poster
Contains mild bad language, sex references. Suitable for 8 years and over.
Current Status:complete

Directed by:

Simon Curtis

Written by:

Julian Fellowes

Produced by:

Julian Fellowes, Nigel Marchant, Gareth Neame, Liz Trubridge and Mark Hubbard

Starring:

Harry Hadden-Paton, Joely Richardson, Michelle Dockery, Paul Giamatti, Dominic West, Alessandro Nivola, Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville and Joanne Froggatt

Genre:

Drama

Language:

English

Runtime:

2 hours 3 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

When Mary finds herself in a public scandal and the family faces financial trouble, the household grapples with the threat of social disgrace. The Crawleys must embrace change with the next generation leading Downton Abbey into the future.

Last update was at 14:48 6th September 2025