A Big Bold Beautiful Journey

Unrated

UK Cinema Release Date

Friday 19th September 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

December 2025-March 2026
?
A Big Bold Beautiful Journey poster
Contains strong language. Suitable for 15 years and over.
Current Status:complete

Next Showing:

In 153 cinemas on Friday 19th September 2025. According to our cinema listings the last showing is on Thursday 25th September 2025.

Directed by:

Kogonada

Written by:

Seth Reiss

Produced by:

Ryan Friedkin, Seth Reiss, Bradley Thomas, Dan Friedkin and Youree Henley

Starring:

Brandon Perea, Lily Rabe, Chloe East, Jodie Turner-Smith, Billy Magnussen, Colin Farrell and Margot Robbie

Genres:

Drama, Fantasy, Romance

Language:

English

Runtime:

1 hour 48 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

An imaginative tale of two strangers and the unbelievable journey that connects them.

Reviews

A Big Bold Beautiful Journey Cast

Brandon Perea

Brandon Perea headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

A Big Bold Beautiful Journey

Lily Rabe

Lily Rabe headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

A Big Bold Beautiful Journey

Chloe East

Chloe East headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

A Big Bold Beautiful Journey

Jodie Turner-Smith

Jodie Turner-Smith headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

A Big Bold Beautiful JourneyTron: Ares

Billy Magnussen

Billy Magnussen headshot

Date of Birth:

20 April 1985

Real Name:

Unknown

Height:

5' 11" (1.8 m)

Recent/Upcoming Films:

A Big Bold Beautiful Journey

Colin Farrell

Colin Farrell headshot

Date of Birth:

31 May 1976

Real Name:

Unknown

Height:

5' 10" (1.78 m)

Recent/Upcoming Films:

A Big Bold Beautiful JourneyThe Batman Part II

Margot Robbie

Margot Robbie headshot

Date of Birth:

2 July 1990

Real Name:

Unknown

Height:

5' 6" (1.68 m)

Recent/Upcoming Films:

Wuthering HeightsA Big Bold Beautiful JourneyTerminalLarrikins

Last update was at 12:44 12th September 2025