The Long Walk

UK Cinema Release Date

Thursday 28th August 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

December 2025-February 2026
new The Long Walk poster
Contains strong violence, injury detail, language. Suitable for 15 years and over.
Directed by:

Francis Lawrence

Written by:

JT Mollner and Stephen King

Produced by:

Rhonda Baker, Andrew Childs, Hadie DeJesus, K. Blaine Johnston, Stephen King, Francis Lawrence, Roy Lee, Cameron MacConomy, Ellen Rutter, Mika Saito, Steven Schneider, Carrie Wilkins and Christopher Woodrow

Starring:

Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Mark Hamill, Roman Griffin Davis, Judy Greer and Josh Hamilton

Genre:

Horror

Language:

English

Runtime:

1 hour 48 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

A group of teenage boys compete in an annual contest known as "The Long Walk," where they must maintain a certain walking speed or get shot.

Reviews

The Long Walk Cast

Cooper Hoffman

Cooper Hoffman headshot

Date of Birth:

David Jonsson

David Jonsson headshot

Date of Birth:

Garrett Wareing

Garrett Wareing headshot

Date of Birth:

Tut Nyuot

Tut Nyuot headshot

Date of Birth:

Charlie Plummer

Charlie Plummer headshot

Date of Birth:

5' 10" (1.78 m)

Ben Wang

Ben Wang headshot

Date of Birth:

Mark Hamill

Mark Hamill headshot

Date of Birth:

25 September 1951

Real Name:

Height:

5' 9" (1.75 m)

Recent/Upcoming Films:

The Life of Chuck, The Long Walk, The SpongeBob Movie: Search for SquarePants

Roman Griffin Davis

Roman Griffin Davis headshot

Date of Birth:

Judy Greer

Judy Greer headshot

Date of Birth:

20 July 1975

Real Name:

Unknown

Height:

5' 8" (1.73 m)

Recent/Upcoming Films:

The Long Walk, Adventures in Public School

Josh Hamilton

Josh Hamilton headshot

Date of Birth:

