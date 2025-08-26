* × Change Settings

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of out site, You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use this site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.

Odum Kuthira Chadum Kuthira

UK Cinema Release Date

Thursday 28th August 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

December 2025-February 2026
?
new Odum Kuthira Chadum Kuthira poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

Unknown. Use our reminder system to get a e-mail when Odum Kuthira Chadum Kuthira is released or showing in a UK cinema near you.

Directed by:

Althaf Salim

Written by:

Anuraj O.B. and Althaf Salim

Produced by:

Ashiq Usman

Starring:

Fahadh Faasil, Revathi Pillai, Kalyani Priyadarshan, Lal, Dhyan Sreenivasan and Babu Antony

Genres:

Comedy, Romance

Language:

Malayalam

Runtime:

2 hours 30 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Jilted at his wedding, Aby encounters a reserved woman needing help. As they heal together, his ex returns with newfound insight into his dreams. A hidden truth leads Aby to find peace.

Use our reminder system to get an e-mail reminder on the release date or when Odum Kuthira Chadum Kuthira is showing in UK cinemas near you.

Reviews

Click here to review/comment on Odum Kuthira Chadum Kuthira.

Odum Kuthira Chadum Kuthira Cast

Fahadh Faasil

Fahadh Faasil headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 6½" (1.69 m)

Recent/Upcoming Films:

Odum Kuthira Chadum Kuthira

Revathi Pillai

Revathi Pillai headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Odum Kuthira Chadum Kuthira

Kalyani Priyadarshan

Kalyani Priyadarshan headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Lokah Chapter One: ChandraOdum Kuthira Chadum Kuthira

Lal

Lal headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Odum Kuthira Chadum Kuthira

Dhyan Sreenivasan

Dhyan Sreenivasan headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Odum Kuthira Chadum Kuthira

Babu Antony

Babu Antony headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Odum Kuthira Chadum Kuthira

Recommendations

HomeThis WeekNow ShowingComing SoonAllFestivalsDocumentariesMy FilmsReviewsPeopleMobile Version
Latest TrailersArticlesPremieresList of CinemasCinema ListingsRSS - Out This WeekRSS - Coming SoonContact UsCookiesPrivacy PolicyFrequently Asked QuestionsWidget
UnsubscribeCharlie Derry - Film ReviewsCineVueEvery FilmFlickFeastHey U GuysIMDbLondon Film PremieresMeodiaConnected Internet DirectoryFree Web Submission
Please note that although the UK cinema release date schedule on FilmDates.co.uk is updated regularly, a release date can change at very short notice. Usually the closer a film is to its release date, the less likely its release date (and any other information) will change.
FilmDates.co.uk is also not responsible for the content of any external website. The links are provided "as is" with no warranty, express or implied, for the information provided within them.



Last update was at 12:19 26th August 2025