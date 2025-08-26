* × Change Settings

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of out site, You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use this site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.

The Thursday Murder Club

UK Cinema Release Date

Thursday 28th August 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

December 2025-February 2026
?
new The Thursday Murder Club poster
Contains infrequent strong language, moderate violence, injury detail. Suitable for 12 years and over.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

Unknown. Use our reminder system to get a e-mail when The Thursday Murder Club is released or showing in a UK cinema near you.

Directed by:

Chris Columbus

Written by:

Katy Brand, Suzanne Heathcote and Richard Osman

Produced by:

Holly Bario, Jeb Brody, Jo Burn, Chris Columbus, Eleanor Columbus, Chloe Hales, Richard Osman, Josh Robertson and Jennifer Todd

Starring:

Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Jonathan Pryce, David Tennant, Richard E. Grant, Joseph Marcell and Richard Price

Genres:

Comedy, Crime, Mystery, Thriller

Language:

English

Runtime:

1 hour 58 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Four irrepressible retirees spend their time solving cold case murders for fun, but their casual sleuthing takes a thrilling turn when they find themselves with a real whodunit on their hands.

Use our reminder system to get an e-mail reminder on the release date or when The Thursday Murder Club is showing in UK cinemas near you.

Reviews

Click here to review/comment on The Thursday Murder Club.

The Thursday Murder Club Cast

Helen Mirren

Helen Mirren headshot

Date of Birth:

26 July 1945

Real Name:

Unknown

Height:

5' 4" (1.63 m)

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder ClubWhite Bird: A Wonder Story

Pierce Brosnan

Pierce Brosnan headshot

Date of Birth:

16 May 1953

Real Name:

Unknown

Height:

6' 2" (1.88 m)

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder Club

Ben Kingsley

Ben Kingsley headshot

Date of Birth:

31 December 1943

Real Name:

Unknown

Height:

5' 8" (1.73 m)

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder ClubThe Medicine Buddha

Celia Imrie

Celia Imrie headshot

Date of Birth:

15 July 1952

Real Name:

Unknown

Height:

5' 5½" (1.66 m)

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder Club

Naomi Ackie

Naomi Ackie headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder ClubSorry, Baby

Daniel Mays

Daniel Mays headshot

Date of Birth:

31 March 1978

Real Name:

Unknown

Height:

6' 2" (1.88 m)

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder Club

Henry Lloyd-Hughes

Henry Lloyd-Hughes headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder Club

Jonathan Pryce

Jonathan Pryce headshot

Date of Birth:

1 June 1947

Real Name:

Unknown

Height:

6' (1.83 m)

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder Club

David Tennant

David Tennant headshot

Date of Birth:

18 April 1971

Real Name:

Unknown

Height:

6' 1" (1.85 m)

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder ClubThe Loud House Movie

Richard E. Grant

Richard E. Grant headshot

Date of Birth:

5 May 1957

Real Name:

Unknown

Height:

6' 2" (1.88 m)

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder Club

Joseph Marcell

Joseph Marcell headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder Club

Richard Price

Richard Price headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

The Thursday Murder Club

Recommendations

HomeThis WeekNow ShowingComing SoonAllFestivalsDocumentariesMy FilmsReviewsPeopleMobile Version
Latest TrailersArticlesPremieresList of CinemasCinema ListingsRSS - Out This WeekRSS - Coming SoonContact UsCookiesPrivacy PolicyFrequently Asked QuestionsWidget
UnsubscribeCharlie Derry - Film ReviewsCineVueEvery FilmFlickFeastHey U GuysIMDbLondon Film PremieresMeodiaConnected Internet DirectoryFree Web Submission
Please note that although the UK cinema release date schedule on FilmDates.co.uk is updated regularly, a release date can change at very short notice. Usually the closer a film is to its release date, the less likely its release date (and any other information) will change.
FilmDates.co.uk is also not responsible for the content of any external website. The links are provided "as is" with no warranty, express or implied, for the information provided within them.



Last update was at 12:19 26th August 2025