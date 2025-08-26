* × Change Settings

Lokah Chapter One: Chandra Lokah Chapter 1: Chandra

UK Cinema Release Date

Friday 29th August 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

December 2025-February 2026
Suitable for 15 years and over.
Directed by:

Dominic Arun

Written by:

Dominic Arun and Santhy Balachandran

Produced by:

Bibin Perumbally, Dulquer Salmaan and Jom Varghese

Starring:

Tovino Thomas, Kalyani Priyadarshan, Arun Kurian, Naslen, Chandu Salimkumar and Sandy Master

Genres:

Action, Fantasy

Language:

Malayalam

Runtime:

2 hours 29 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

A young woman discovers supernatural abilities while facing personal challenges. As evil emerges, she must accept her powers and destiny in a transforming world. Her journey launches a new superhero saga.

Reviews

Last update was at 12:19 26th August 2025