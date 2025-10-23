* × Change Settings

Sisu: Road To Revenge

UK Cinema Release Date

Friday 21st November 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

March-May 2026
?
Sisu: Road To Revenge poster
Contains strong bloody violence, gore, language. Suitable for 15 years and over.
Current Status:complete

Directed by:

Jalmari Helander

Written by:

Jalmari Helander

Produced by:

Mike Goodridge, Petri Jokiranta, Gregory Ouanhon, Yoav Rosenberg and Antonio Salas

Starring:

Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake, Einar Haraldsson, Jaakko Hutchings, Anton Klink and Ergo Küppas

Genres:

Action, War

Language:

English

Runtime:

1 hour 28 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

A man returns to dismantle his family's house, where they were murdered in war, to rebuild it elsewhere. When the killer, a Red Army commander, tracks him down, a brutal cross-country pursuit begins.

Sisu: Road To Revenge Cast

Jorma Tommila

Jorma Tommila headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Sisu: Road To Revenge

Stephen Lang

Stephen Lang headshot

Date of Birth:

11 July 1952

Real Name:

Unknown

Height:

5' 10½" (1.79 m)

Recent/Upcoming Films:

Sisu: Road To RevengeAvatar: Fire and Ash

Richard Brake

Richard Brake headshot

Date of Birth:

30 November 1964

Real Name:

Unknown

Height:

6' 2" (1.88 m)

Recent/Upcoming Films:

Sisu: Road To Revenge

Einar Haraldsson

Einar Haraldsson headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Sisu: Road To Revenge

Jaakko Hutchings

Jaakko Hutchings headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Sisu: Road To Revenge

Anton Klink

Anton Klink headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Sisu: Road To Revenge

Ergo Küppas

Ergo Küppas headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Sisu: Road To Revenge

Last update was at 15:53 23rd October 2025