* × Change Settings

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of out site, You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use this site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.

Detective Conan: One-eyed Flashback

UK Cinema Release Date

Friday 26th September 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

January-March 2026
?
new Detective Conan: One-eyed Flashback poster
Suitable for 15 years and over.
Current Status:complete

Next Showing:

Today in 12 cinemas view the list. According to our cinema listings the last showing is on Wednesday 1st October 2025.

Directed by:

Katsuya Shigehara

Written by:

Takeharu Sakurai and Gôshô Aoyama

Starring:

Show Hayami, Megumi Hayashibara, Hiroaki Hirata, Yukimasa Kishino, Ami Koshimizu and Rikiya Koyama

Genres:

Thriller, Mystery, Animation, Action

Language:

Japanese

Runtime:

1 hour 49 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Detectives Conan and Kogoro Mouri are pulled into a mystery connected to the past of police inspector Kansuke Yamato.

Use our reminder system to get an e-mail alert when Detective Conan: One-eyed Flashback is showing in a UK cinema near you.

Reviews

Click here to review/comment on Detective Conan: One-eyed Flashback.

Detective Conan: One-eyed Flashback Cast

Show Hayami

Show Hayami headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Detective Conan: One-eyed Flashback

Megumi Hayashibara

Megumi Hayashibara headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 1" (1.55 m)

Recent/Upcoming Films:

Detective Conan: One-eyed Flashback

Hiroaki Hirata

Hiroaki Hirata headshot

Date of Birth:

7 August 1963

Real Name:

Unknown

Height:

5' 9" (1.75 m)

Recent/Upcoming Films:

Detective Conan: One-eyed Flashback

Yukimasa Kishino

Yukimasa Kishino headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Detective Conan: One-eyed Flashback

Ami Koshimizu

Ami Koshimizu headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 6" (1.68 m)

Recent/Upcoming Films:

Detective Conan: One-eyed Flashback

Rikiya Koyama

Rikiya Koyama headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Detective Conan: One-eyed Flashback

Recommendations

HomeThis WeekNow ShowingComing SoonAllFestivalsDocumentariesMy FilmsReviewsPeopleMobile Version
Latest TrailersArticlesPremieresList of CinemasCinema ListingsRSS - Out This WeekRSS - Coming SoonContact UsCookiesPrivacy PolicyFrequently Asked QuestionsWidget
UnsubscribeCharlie Derry - Film ReviewsCineVueEvery FilmFlickFeastHey U GuysIMDbLondon Film PremieresMeodiaConnected Internet DirectoryFree Web Submission
Please note that although the UK cinema release date schedule on FilmDates.co.uk is updated regularly, a release date can change at very short notice. Usually the closer a film is to its release date, the less likely its release date (and any other information) will change.
FilmDates.co.uk is also not responsible for the content of any external website. The links are provided "as is" with no warranty, express or implied, for the information provided within them.



Last update was at 10:49 25th September 2025