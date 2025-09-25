* × Change Settings

Karam

Unrated

UK Cinema Release Date

Thursday 25th September 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

January-March 2026
?
new Karam poster
Contains sexual violence, sexual threat, strong violence, threat. Suitable for 15 years and over.
Current Status:released

Next Showing:

Today in 4 cinemas view the list. According to our cinema listings the last showing is on Monday 29th September 2025.

Directed by:

Vineeth Sreenivasan

Written by:

Noble Babu Thomas

Produced by:

Sravan Krishnakumar, Parvathy K Madhu, Irakli Makatsaria, Madhav Ramesh, Vineeth Sreenivasan, Vishak Subramaniam and Noble Babu Thomas

Starring:

Shweta Menon, Noble Babu Thomas, Reshma Sebastian, Manoj K. Jayan, Kalabhavan Shajohn and Vishnu G Varrier

Language:

Malayalam

Runtime:

1 hour 57 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

During a family trip to Lenarco for an international conference a former Indian military officer Dev Mahendran and his family are suddenly caught in a crisis on foreign soil; what follows is a tense and emotional journey as they face the situation together. Karam is a gripping thriller that explores themes of personal redemption, resilience, and trust.

Reviews

Karam Cast

Last update was at 10:49 25th September 2025