During a family trip to Lenarco for an international conference a former Indian military officer Dev Mahendran and his family are suddenly caught in a crisis on foreign soil; what follows is a tense and emotional journey as they face the situation together. Karam is a gripping thriller that explores themes of personal redemption, resilience, and trust.
Unknown
Unknown
Unknown
Karam
Unknown
Unknown
Unknown
Karam
Unknown
Unknown
Unknown
Karam
Unknown
Unknown
Unknown
Karam
Unknown
Unknown
Unknown
Karam
Unknown
Unknown
Unknown
Karam