A Writer's Odyssey 2 Ci Sha Xiao shuo jia 2

Unrated

UK Cinema Release Date

Friday 3rd October 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

January-April 2026
?
new A Writer's Odyssey 2 poster
Contains moderate violence, injury detail, threat. Suitable for 12 years and over.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

Advanced screenings in 7 cinemas today - view the list.
Also, currently scheduled to be shown on the above release date in 6 cinemas - view the list.

Directed by:

Yang Lu

Written by:

Zelin Li

Produced by:

Hongwei Wang

Starring:

Chao Deng, Zijian Dong, Jiayin Lei, Yuan Chang, Chang Chen and Fei Deng

Genres:

Action, Adventure, Drama, Fantasy

Language:

Mandarin

Runtime:

2 hours 14 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Novelist Lu Kongwen fell into the trough of life and decided to destroy his novel "God Killing" with his own hands. In the novel world, the protagonist also embarked on a journey of resistance in order to resist the predetermined fate.

Reviews

A Writer's Odyssey 2 Cast

Chao Deng

Chao Deng headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 10¾" (1.8 m)

Recent/Upcoming Films:

A Writer's Odyssey 2

Zijian Dong

Zijian Dong headshot

Date of Birth:

19 December 1993

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

A Writer's Odyssey 2

Jiayin Lei

Jiayin Lei headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

A Writer's Odyssey 2

Yuan Chang

Yuan Chang headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

A Writer's Odyssey 2

Chang Chen

Chang Chen headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

A Writer's Odyssey 2

Fei Deng

Fei Deng headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

A Writer's Odyssey 2

Recommendations

Last update was at 16:29 2nd October 2025