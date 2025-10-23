* × Change Settings

Harley Flanagan: Wired for Chaos

UK Cinema Release Date

Friday 14th November 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

February-May 2026
?
Harley Flanagan: Wired for Chaos poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

Advanced screening in 1 cinema on Thursday 6th November 2025 - view the list.

Directed by:

Rex Miller

Produced by:

Frank Cecere, Mikkel Elbech, Laura Lee Flanagan, Elisabeth Haviland James, Travis Janovich, Sacha Jenkins, Rex Miller, Frank Pecorelli, Karim Peter, Alexa Poli-Scheigert, Trust Records, Debra Schatzki, Natalie Shmuel, Tanna Tarpley, Donna Tobin and Mark Trustin

Starring:

Harley Flanagan, Anthony Bourdain, Erica James Bradel, Ray Cappo, Andrew Castrucci and Dominic Chianese Jr.

Genre:

Documentary

Language:

English

Runtime:

1 hour 39 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

From a tumultuous Bronx upbringing, the movie chronicles Harley Flanagan's rise to punk stardom at 13, featuring raw NYC footage and interviews with icons like Flea and Ice-T, depicting his transformative journey.

Harley Flanagan: Wired for Chaos Cast

Harley Flanagan

Harley Flanagan headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Harley Flanagan: Wired for Chaos

Anthony Bourdain

Anthony Bourdain headshot

Date of Birth:

25 June 1956

Real Name:

Unknown

Height:

6' 4" (1.93 m)

Recent/Upcoming Films:

Harley Flanagan: Wired for Chaos

Erica James Bradel

Erica James Bradel headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Harley Flanagan: Wired for Chaos

Ray Cappo

Ray Cappo headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Harley Flanagan: Wired for Chaos

Andrew Castrucci

Andrew Castrucci headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Harley Flanagan: Wired for Chaos

Dominic Chianese Jr.

Dominic Chianese Jr. headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Harley Flanagan: Wired for Chaos

