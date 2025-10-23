From a tumultuous Bronx upbringing, the movie chronicles Harley Flanagan's rise to punk stardom at 13, featuring raw NYC footage and interviews with icons like Flea and Ice-T, depicting his transformative journey.
Unknown
Unknown
Unknown
Harley Flanagan: Wired for Chaos
25 June 1956
Unknown
6' 4" (1.93 m)
Harley Flanagan: Wired for Chaos
Unknown
Unknown
Unknown
Harley Flanagan: Wired for Chaos
Unknown
Unknown
Unknown
Harley Flanagan: Wired for Chaos
Unknown
Unknown
Unknown
Harley Flanagan: Wired for Chaos
Unknown
Unknown
Unknown
Harley Flanagan: Wired for Chaos