* × Change Settings

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of out site, You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use this site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.

Kenny Dalglish

UK Cinema Release Date

Wednesday 29th October 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

February-April 2026
?
new Kenny Dalglish poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

In 14 cinemas on Wednesday 29th October 2025 view the list.

Directed by:

Asif Kapadia

Produced by:

Chris Clark, Will Clarke, Katie Dolan, Mariyah Dosani, Phoebe Ford, John Glencross, Christian Holland, Asif Kapadia, Ben Mawson and Andy Mayson

Starring:

Marina Dalglish, Paul McCartney, Alan Hansen, Graeme Souness, Simon Hughes and Kenneth Dalglish

Genres:

Documentary, Sport

Language:

English

Runtime:

1 hour 44 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

A humorous and emotional film following Kenny Dalglish's illustrious career at Britain's two most successful clubs, Liverpool FC and Celtic. The film reveals how he became one of Europe's greatest players and an icon in the city of Liverpool, for what he did off the pitch as much as on it.

Use our reminder system to get an e-mail reminder on the release date or when Kenny Dalglish is showing in UK cinemas near you.

Reviews

Click here to review/comment on Kenny Dalglish.

Kenny Dalglish Cast

Marina Dalglish

Marina Dalglish headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kenny Dalglish

Paul McCartney

Paul McCartney headshot

Date of Birth:

18 June 1942

Real Name:

Unknown

Height:

5' 11" (1.81 m)

Recent/Upcoming Films:

Kenny Dalglish

Alan Hansen

Alan Hansen headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kenny Dalglish

Graeme Souness

Graeme Souness headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kenny Dalglish

Simon Hughes

Simon Hughes headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kenny Dalglish

Kenneth Dalglish

Kenneth Dalglish headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kenny Dalglish

Recommendations

HomeThis WeekNow ShowingComing SoonAllFestivalsDocumentariesMy FilmsReviewsPeopleMobile Version
Latest TrailersArticlesPremieresList of CinemasCinema ListingsRSS - Out This WeekRSS - Coming SoonContact UsCookiesPrivacy PolicyFrequently Asked QuestionsWidget
UnsubscribeCharlie Derry - Film ReviewsCineVueEvery FilmFlickFeastHey U GuysIMDbLondon Film PremieresMeodiaConnected Internet DirectoryFree Web Submission
Please note that although the UK cinema release date schedule on FilmDates.co.uk is updated regularly, a release date can change at very short notice. Usually the closer a film is to its release date, the less likely its release date (and any other information) will change.
FilmDates.co.uk is also not responsible for the content of any external website. The links are provided "as is" with no warranty, express or implied, for the information provided within them.



Last update was at 08:55 10th October 2025