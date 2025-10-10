A humorous and emotional film following Kenny Dalglish's illustrious career at Britain's two most successful clubs, Liverpool FC and Celtic. The film reveals how he became one of Europe's greatest players and an icon in the city of Liverpool, for what he did off the pitch as much as on it.
Unknown
Unknown
Unknown
Kenny Dalglish
18 June 1942
Unknown
5' 11" (1.81 m)
Kenny Dalglish
Unknown
Unknown
Unknown
Kenny Dalglish
Unknown
Unknown
Unknown
Kenny Dalglish
Unknown
Unknown
Unknown
Kenny Dalglish
Unknown
Unknown
Unknown
Kenny Dalglish