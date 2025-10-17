* × Change Settings

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of out site, You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use this site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.

TWICE: One In A Million

UK Cinema Release Date

Thursday 6th November 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

February-May 2026
?
new TWICE: One In A Million poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

Unknown. Use our reminder system to get a e-mail when TWICE: One In A Million is released or showing in a UK cinema near you.

Directed by:

Wasabimayo

Starring:

Park Ji-hyo, Chou Tzu-Yu, Minatozaki Sana, Im Nayeon, Hirai Momo and Yoo Jeong-yeon

Genre:

Music

Language:

Unknown

Runtime:

2 hours 1 minute (approx.)

Movie Synopsis:

Nine talented performers rise to K-pop stardom as TWICE, conquering global charts and hearts. As they mark 10 years together, this intimate look reveals their journey, bond, and special connection with fans called ONCE.

Use our reminder system to get an e-mail reminder on the release date or when TWICE: One In A Million is showing in UK cinemas near you.

Reviews

Click here to review/comment on TWICE: One In A Million.

TWICE: One In A Million Cast

Park Ji-hyo

Park Ji-hyo headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

TWICE: One In A Million

Chou Tzu-Yu

Chou Tzu-Yu headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

TWICE: One In A Million

Minatozaki Sana

Minatozaki Sana headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

TWICE: One In A Million

Im Nayeon

Im Nayeon headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

TWICE: One In A Million

Hirai Momo

Hirai Momo headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

TWICE: One In A Million

Yoo Jeong-yeon

Yoo Jeong-yeon headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

TWICE: One In A Million

Recommendations

HomeThis WeekNow ShowingComing SoonAllFestivalsDocumentariesMy FilmsReviewsPeopleMobile Version
Latest TrailersArticlesPremieresList of CinemasCinema ListingsRSS - Out This WeekRSS - Coming SoonContact UsCookiesPrivacy PolicyFrequently Asked QuestionsWidget
UnsubscribeCharlie Derry - Film ReviewsCineVueEvery FilmFlickFeastHey U GuysIMDbLondon Film PremieresMeodiaConnected Internet DirectoryFree Web Submission
Please note that although the UK cinema release date schedule on FilmDates.co.uk is updated regularly, a release date can change at very short notice. Usually the closer a film is to its release date, the less likely its release date (and any other information) will change.
FilmDates.co.uk is also not responsible for the content of any external website. The links are provided "as is" with no warranty, express or implied, for the information provided within them.



Last update was at 13:19 17th October 2025