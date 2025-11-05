* × Change Settings

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

UK Cinema Release Date

Wednesday 26th November 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

March-May 2026
?
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

In 2 cinemas on Wednesday 26th November 2025 view the list. According to our cinema listings the last showing is on Thursday 4th December 2025.

Directed by:

Rian Johnson

Written by:

Rian Johnson

Produced by:

Ram Bergman, Adele Franck, Leopold Hughes, Rian Johnson and Tom Karnowski

Starring:

Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Thomas Haden Church, Jeffrey Wright and Joseph Gordon-Levitt

Genres:

Comedy, Crime, Drama, Mystery, Thriller

Language:

English

Runtime:

2 hours 20 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Benoit Blanc returns for his most dangerous case yet. Sequel to 'Glass Onion (2022.

Reviews

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery Cast

Daniel Craig

Daniel Craig headshot

Date of Birth:

2 March 1968

Real Name:

Unknown

Height:

5' 10" (1.78 m)

Recent/Upcoming Films:

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Josh O'Connor

Josh O'Connor headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Glenn Close

Glenn Close headshot

Date of Birth:

19 March 1947

Real Name:

Unknown

Height:

5' 5" (1.65 m)

Recent/Upcoming Films:

Wake Up Dead Man: A Knives Out MysteryThe Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Josh Brolin

Josh Brolin headshot

Date of Birth:

12 February 1968

Real Name:

Unknown

Height:

5' 10½" (1.79 m)

Recent/Upcoming Films:

WhalefallWake Up Dead Man: A Knives Out MysteryThe Running Man

Mila Kunis

Mila Kunis headshot

Date of Birth:

14 August 1983

Real Name:

Unknown

Height:

5' 4" (1.63 m)

Recent/Upcoming Films:

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Jeremy Renner

Jeremy Renner headshot

Date of Birth:

7 January 1971

Real Name:

Unknown

Height:

5' 9" (1.75 m)

Recent/Upcoming Films:

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Kerry Washington

Kerry Washington headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Thomas Haden Church

Thomas Haden Church headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Jeffrey Wright

Jeffrey Wright headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Wake Up Dead Man: A Knives Out MysteryThe Batman Part II

Joseph Gordon-Levitt

Joseph Gordon-Levitt headshot

Date of Birth:

17 February 1981

Real Name:

Unknown

Height:

5' 9¼" (1.76 m)

Recent/Upcoming Films:

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Recommendations

