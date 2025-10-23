* × Change Settings

Monk in Pieces

Doc'n Roll Film Festival Release Date

Saturday 1st November 2025
new Monk in Pieces poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

At Doc'n Roll Film Festival. Show listing.

Directed by:

David C. Roberts and Billy Shebar

Written by:

Billy Shebar, David C. Roberts, Trish Dalton and Melissa Hacker

Produced by:

Judy Aley, Natalie Berger, Jax Deluca, Katie Geissinger, Elliott Joseph, Sabine Krayenbühl, Elissa Leonard, Caroline Libresco, Susan Margolin, Vanessa Maruskin, Daniel B. Polin, David C. Roberts, Billy Shebar and Hirsh Sisodia

Starring:

Björk, David Byrne, Ping Chong, Merce Cunningham, Philip Glass, Lanny Harrison, Joanna Lynn-Jacobs, Meredith Monk, John Schaefer and Julia Wolfe

Genre:

Documentary

Language:

English

Runtime:

1 hour 34 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

The boundary-breaking composer and performer Meredith Monk overcame a hostile critical establishment to become one of the great innovators of her generation. Now, Monk faces mortality: can such singular work be performed without her.

Reviews

Click here to review/comment on Monk in Pieces.

Monk in Pieces Cast

Björk

Björk headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Monk in Pieces

David Byrne

David Byrne headshot

Date of Birth:

14 May 1952

Real Name:

Unknown

Height:

6' (1.83 m)

Recent/Upcoming Films:

Monk in Pieces

Ping Chong

Ping Chong headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Monk in Pieces

Merce Cunningham

Merce Cunningham headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Monk in Pieces

Philip Glass

Philip Glass headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Monk in Pieces

Lanny Harrison

Lanny Harrison headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Monk in Pieces

Joanna Lynn-Jacobs

Joanna Lynn-Jacobs headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Monk in Pieces

Meredith Monk

Meredith Monk headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Monk in Pieces

John Schaefer

John Schaefer headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Monk in Pieces

Julia Wolfe

Julia Wolfe headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Monk in Pieces

Recommendations

Last update was at 15:53 23rd October 2025