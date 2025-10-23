The boundary-breaking composer and performer Meredith Monk overcame a hostile critical establishment to become one of the great innovators of her generation. Now, Monk faces mortality: can such singular work be performed without her.
Unknown
Unknown
Unknown
Monk in Pieces
14 May 1952
Unknown
6' (1.83 m)
Monk in Pieces
Unknown
Unknown
Unknown
Monk in Pieces
Unknown
Unknown
Unknown
Monk in Pieces
Unknown
Unknown
Unknown
Monk in Pieces
Unknown
Unknown
Unknown
Monk in Pieces
Unknown
Unknown
Unknown
Monk in Pieces
Unknown
Unknown
Unknown
Monk in Pieces
Unknown
Unknown
Unknown
Monk in Pieces
Unknown
Unknown
Unknown
Monk in Pieces