Nellikkampoyil Night Riders

UK Cinema Release Date

Thursday 6th November 2025

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

February-May 2026
?
new Nellikkampoyil Night Riders poster
Contains moderate horror, violence, sexual threat, injury detail. Suitable for 12 years and over.
Current Status:complete

Next Showing:

Today in 1 cinema view the list.

Directed by:

Noufal Abdullah

Written by:

Sunu A.V. and Jyothish M.

Produced by:

Sajin Ali Pulakkal, Bijesh Thami and Abbas Thirunavaya

Starring:

Mathew Thomas, Sarath Sabha, Meenakshi Unnikrishnan, Merin Philip, Vishnu Agasthya and Abu Salim

Language:

Malayalam

Runtime:

2 hours 5 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Nellikampoyil, a village wrapped in age-old myths, is now gripped by strange and unsettling nights. Shyam, an energetic charmer boy, joins forces with his close friends as the darkness grows more unpredictable,drawing them into a mystery.

Nellikkampoyil Night Riders Cast

Mathew Thomas

Mathew Thomas headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nellikkampoyil Night Riders

Sarath Sabha

Sarath Sabha headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nellikkampoyil Night Riders

Meenakshi Unnikrishnan

Meenakshi Unnikrishnan headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nellikkampoyil Night Riders

Merin Philip

Merin Philip headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nellikkampoyil Night Riders

Vishnu Agasthya

Vishnu Agasthya headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nellikkampoyil Night Riders

Abu Salim

Abu Salim headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Nellikkampoyil Night Riders

