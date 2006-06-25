1 October 1989
Unknown
5' 7" (1.7 m)
Captain MarvelAvengers: Endgame
21 December 1948
Unknown
6' 2½" (1.89 m)
Captain Marvel
3 April 1969
Unknown
5' 11" (1.8 m)
LarrikinsCaptain MarvelSpies in Disguise
29 December 1972
Unknown
5' 10" (1.78 m)
Captain MarvelThe Rhythm SectionSherlock Holmes 3
29 November 1982
Unknown
5' 9" (1.75 m)
Captain Marvel
25 March 1979
Unknown
6' 5" (1.96 m)
Captain Marvel
24 April 1964
Unknown
6' 1½" (1.87 m)
Captain MarvelShazam!Charlie's AngelsSerenity
25 June 2006
Unknown
4' (1.22 m)
Captain MarvelUntitled Annabelle Project
29 May 1958
Unknown
5' 8" (1.73 m)
Captain Marvel