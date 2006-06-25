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Captain Marvel

Unrated

European Premiere

Wednesday 27th February 2019
[more details...]

UK Cinema Release Date

Friday 8th March 2019

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

June-September 2019
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Captain Marvel poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:post-production

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

Advanced screenings in 137 cinemas on Thursday 7th March 2019 - view the list.
Also, currently scheduled to be shown on the above release date in 464 cinemas - view the list.

Directed by:

Anna Boden and Ryan Fleck

Written by:

Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet, Ryan Fleck, Anna Boden and Meg LeFauve

Produced by:

Kevin Feige and Lars P. Winther

Starring:

Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jude Law, Gemma Chan, Lee Pace, Djimon Hounsou, Mckenna Grace and Annette Bening

Genres:

Action, Adventure, Sci-Fi

Language:

English

Runtime:

Unknown
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Reviews

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Captain Marvel Cast

Brie Larson

Brie Larson headshot

Date of Birth:

1 October 1989

Real Name:

Unknown

Height:

5' 7" (1.7 m)

Recent/Upcoming Films:

Captain MarvelAvengers: Endgame

Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson headshot

Date of Birth:

21 December 1948

Real Name:

Unknown

Height:

6' 2½" (1.89 m)

Recent/Upcoming Films:

Captain Marvel

Ben Mendelsohn

Ben Mendelsohn headshot

Date of Birth:

3 April 1969

Real Name:

Unknown

Height:

5' 11" (1.8 m)

Recent/Upcoming Films:

LarrikinsCaptain MarvelSpies in Disguise

Jude Law

Jude Law headshot

Date of Birth:

29 December 1972

Real Name:

Unknown

Height:

5' 10" (1.78 m)

Recent/Upcoming Films:

Captain MarvelThe Rhythm SectionSherlock Holmes 3

Gemma Chan

Gemma Chan headshot

Date of Birth:

29 November 1982

Real Name:

Unknown

Height:

5' 9" (1.75 m)

Recent/Upcoming Films:

Captain Marvel

Lee Pace

Lee Pace headshot

Date of Birth:

25 March 1979

Real Name:

Unknown

Height:

6' 5" (1.96 m)

Recent/Upcoming Films:

Captain Marvel

Djimon Hounsou

Djimon Hounsou headshot

Date of Birth:

24 April 1964

Real Name:

Unknown

Height:

6' 1½" (1.87 m)

Recent/Upcoming Films:

Captain MarvelShazam!Charlie's AngelsSerenity

Mckenna Grace

Mckenna Grace headshot

Date of Birth:

25 June 2006

Real Name:

Unknown

Height:

4' (1.22 m)

Recent/Upcoming Films:

Captain MarvelUntitled Annabelle Project

Annette Bening

Annette Bening headshot

Date of Birth:

29 May 1958

Real Name:

Unknown

Height:

5' 8" (1.73 m)

Recent/Upcoming Films:

Captain Marvel

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Last update was at 07:44 15th February 2019