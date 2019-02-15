Adapted from a 2011 novel by author Mahokaru Numata, Yurigokoro has Ryosuke's father, who is stricken with advanced cancer, as a man with a diary. When the family discovers the father's diary in the latter's office leafing through it reveals notes written by a murderer. Are these fictional accounts or the memoirs of the diary's owner?
Unknown
Unknown
Unknown
Yurigokoro
Unknown
Unknown
Unknown
Yurigokoro
Unknown
Unknown
Unknown
Yurigokoro
Unknown
Unknown
Unknown
Yurigokoro
Unknown
Unknown
5' 11¼" (1.81 m)
Her Love Boils BathwaterYurigokoro
Unknown
Unknown
Unknown
Yurigokoro
Unknown
Unknown
Unknown
Yurigokoro