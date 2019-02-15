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Yurigokoro

UK Cinema Release Date

Tuesday 19th February 2019

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

May-August 2019
?
new Yurigokoro poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

In 1 cinema on Tuesday 19th February 2019 view the list. According to our cinema listings the last showing is on Saturday 23rd February 2019.

Directed by:

Naoto Kumazawa

Written by:

Mahokaru Numata and Naoto Kumazawa

Starring:

Yuriko Yoshitaka, Tae Kimura, Kaya Kiyohara, Ken'ichi Matsuyama, Tôri Matsuzaka, Aimi Satsukawa and Nana Seino

Genre:

Mystery

Language:

Japanese

Runtime:

2 hours 8 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Adapted from a 2011 novel by author Mahokaru Numata, Yurigokoro has Ryosuke's father, who is stricken with advanced cancer, as a man with a diary. When the family discovers the father's diary in the latter's office leafing through it reveals notes written by a murderer. Are these fictional accounts or the memoirs of the diary's owner?

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Yurigokoro Cast

Yuriko Yoshitaka

Yuriko Yoshitaka headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Yurigokoro

Tae Kimura

Tae Kimura headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Yurigokoro

Kaya Kiyohara

Kaya Kiyohara headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Yurigokoro

Ken'ichi Matsuyama

Ken'ichi Matsuyama headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Yurigokoro

Tôri Matsuzaka

Tôri Matsuzaka headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 11¼" (1.81 m)

Recent/Upcoming Films:

Her Love Boils BathwaterYurigokoro

Aimi Satsukawa

Aimi Satsukawa headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Yurigokoro

Nana Seino

Nana Seino headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Yurigokoro

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Last update was at 07:44 15th February 2019