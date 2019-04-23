Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America features a treasure trove of archival footage from Hugh Hefner's landmark TV series, Playboy's Penthouse (1 season, 1959-1960) and Playboy After Dark (2 seasons, 1968-1970).
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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
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5' 7½" (1.71 m)
Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
17 February 1936
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6' 2" (1.88 m)
Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
13 November 1955
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5' 5" (1.65 m)
Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
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5' 7¾" (1.72 m)
Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
20 January 1956
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5' 8" (1.73 m)
Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
Unknown
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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America
25 August 1949
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6' 2" (1.88 m)
Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America