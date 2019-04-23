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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

UK Cinema Release Date

Friday 26th April 2019

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

August-October 2019
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new Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America poster
Suitable for 15 years and over.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

Unknown. Use our reminder system to get a e-mail when Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America is released or showing in a UK cinema near you.

Directed by:

Brigitte Berman

Written by:

Brigitte Berman and Victor Solnicki

Produced by:

Brigitte Berman, Dan Peel and Victor Solnicki

Starring:

Joan Baez, Tony Bennett, Jim Brown, Robert Clary, Whoopi Goldberg, Dick Gregory, Tim Hauser, Hugh Hefner, Leon Isaac Kennedy, Taj Mahal, Bill Maher, Roger McGuinn, Smokey Robinson, Linda Ronstadt, Annie Ross, Pete Seeger and Gene Simmons

Genre:

Documentary

Language:

English

Runtime:

1 hour 41 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America features a treasure trove of archival footage from Hugh Hefner's landmark TV series, Playboy's Penthouse (1 season, 1959-1960) and Playboy After Dark (2 seasons, 1968-1970).

Use our reminder system to get an e-mail reminder on the release date or when Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America is showing in UK cinemas near you.

Reviews

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Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America Cast

Joan Baez

Joan Baez headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Tony Bennett

Tony Bennett headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 7½" (1.71 m)

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Jim Brown

Jim Brown headshot

Date of Birth:

17 February 1936

Real Name:

Unknown

Height:

6' 2" (1.88 m)

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Robert Clary

Robert Clary headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg headshot

Date of Birth:

13 November 1955

Real Name:

Unknown

Height:

5' 5" (1.65 m)

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Dick Gregory

Dick Gregory headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 7¾" (1.72 m)

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Tim Hauser

Tim Hauser headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Hugh Hefner

Hugh Hefner headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Leon Isaac Kennedy

Leon Isaac Kennedy headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Taj Mahal

Taj Mahal headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Bill Maher

Bill Maher headshot

Date of Birth:

20 January 1956

Real Name:

Unknown

Height:

5' 8" (1.73 m)

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Roger McGuinn

Roger McGuinn headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Smokey Robinson

Smokey Robinson headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Linda Ronstadt

Linda Ronstadt headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Annie Ross

Annie Ross headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Pete Seeger

Pete Seeger headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

Gene Simmons

Gene Simmons headshot

Date of Birth:

25 August 1949

Real Name:

Unknown

Height:

6' 2" (1.88 m)

Recent/Upcoming Films:

Hugh Hefner's After Dark: Speaking Out in America

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Last update was at 07:16 23rd April 2019