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Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

7.5 / 704 votes

UK Premiere

Wednesday 24th April 2019
[more details...]

UK Cinema Release Date

Thursday 2nd May 2019

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

August-October 2019
?
new Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile poster
Contains strong references to violence & sexual violence, crime scene images and sex. Suitable for 15 years and over.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

In 1 cinema on Thursday 2nd May 2019 view the list. According to our cinema listings the last showing is on Thursday 23rd May 2019.

Directed by:

Joe Berlinger

Written by:

Elizabeth Kendall and Michael Werwie

Produced by:

Joe Berlinger, Nicolas Chartier, Michael Costigan, Amy Greene, Ara Keshishian, Daniel McGilvray and Michael Simkin

Starring:

Lily Collins, Zac Efron, Angela Sarafyan, Sydney Vollmer, Macie Carmosino and Ava Inman

Genres:

Biography, Crime, Drama, Thriller

Language:

English

Runtime:

1 hour 50 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

A chronicle of the crimes of Ted Bundy, from the perspective of his longtime girlfriend, Elizabeth Kloepfer, who refused to believe the truth about him for years.

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Reviews

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Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile Cast

Lily Collins

Lily Collins headshot

Date of Birth:

18 March 1989

Real Name:

Unknown

Height:

5' 5" (1.65 m)

Recent/Upcoming Films:

TolkienExtremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Zac Efron

Zac Efron headshot

Date of Birth:

18 October 1987

Real Name:

Unknown

Height:

5' 8" (1.73 m)

Recent/Upcoming Films:

ScoobExtremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Angela Sarafyan

Angela Sarafyan headshot

Date of Birth:

30 June 1983

Real Name:

Unknown

Height:

5' 8" (1.73 m)

Recent/Upcoming Films:

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Sydney Vollmer

Sydney Vollmer headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Macie Carmosino

Macie Carmosino headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Ava Inman

Ava Inman headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

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Last update was at 06:53 25th April 2019