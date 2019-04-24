A chronicle of the crimes of Ted Bundy, from the perspective of his longtime girlfriend, Elizabeth Kloepfer, who refused to believe the truth about him for years.
18 March 1989
Unknown
5' 5" (1.65 m)
TolkienExtremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
18 October 1987
Unknown
5' 8" (1.73 m)
ScoobExtremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
30 June 1983
Unknown
5' 8" (1.73 m)
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Unknown
Unknown
Unknown
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Unknown
Unknown
Unknown
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Unknown
Unknown
Unknown
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile