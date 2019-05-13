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Garabandal, Only God Knows Garabandal, solo Dios lo sabe

UK Cinema Release Date

Friday 17th May 2019

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

August-November 2019
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new Garabandal, Only God Knows poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

In 1 cinema on Friday 17th May 2019 view the list. According to our cinema listings the last showing is on Sunday 19th May 2019.

Directed by:

Brian Alexander Jackson

Starring:

Fernando García Linares, Rafael Samino and Belén Garde

Genre:

Drama

Language:

Spanish

Runtime:

1 hour 36 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

June 18, 1961. In a small village in Northern Spain, San Sebastián de Garabandal, four girls, Conchita, Jacinta, Mari Loli, and Mari Cruz, claim that St. Michael and the Virgin Mary have appeared to them. The village's parish priest, Fr. Valentín, and the Civil Guard brigadier, Mr. Juan Álvarez Seco, suddenly become protagonists in an overwhelming event.

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Garabandal, Only God Knows Cast

Fernando García Linares

Fernando García Linares headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Garabandal, Only God Knows

Rafael Samino

Rafael Samino headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Garabandal, Only God Knows

Belén Garde

Belén Garde headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Garabandal, Only God Knows

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Last update was at 07:02 13th May 2019