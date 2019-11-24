After the NATO bombing of Yugoslavia in 1999, the Yugoslav army pulls out of Kosovo region, leaving Serbian people at the mercy of the Albanian UCK terrorists. A small band of soldiers must take over the Slatina airport, and hold it until the Russian peacekeepers arrive.
Unknown
Unknown
Unknown
The Balkan Line
Unknown
Unknown
Unknown
The Balkan Line
20 May 1967
Unknown
6' 0½" (1.84 m)
The Balkan Line
Unknown
Unknown
Unknown
The Balkan Line
Unknown
Unknown
Unknown
The Balkan Line
Unknown
Unknown
Unknown
The Balkan Line