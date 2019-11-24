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The Balkan Line Balkanskiy rubezh

UK Cinema Release Date

Tuesday 26th November 2019

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

March-May 2020
?
new The Balkan Line poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

Unknown. Use our reminder system to get a e-mail when The Balkan Line is released or showing in a UK cinema near you.

Directed by:

Andrey Volgin

Written by:

Andrey Anaykin, Ivan Naumov and Natalya Nazarova

Produced by:

Milos Bikovic, Vadim Byrkin, Tatjana Zezelj Gojkovic, Tatyana Kuranova, Yuriy Kutsenko, Miodrag Radonjic and Vasil Sevc

Starring:

Anton Pampushnyy, Milena Radulovic, Yuriy Kutsenko, Ravshana Kurkova, Kirill Polukhin and Sergey Marin

Genres:

Action, War

Language:

Russian

Runtime:

2 hours 10 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

After the NATO bombing of Yugoslavia in 1999, the Yugoslav army pulls out of Kosovo region, leaving Serbian people at the mercy of the Albanian UCK terrorists. A small band of soldiers must take over the Slatina airport, and hold it until the Russian peacekeepers arrive.

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Reviews

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The Balkan Line Cast

Anton Pampushnyy

Anton Pampushnyy headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

The Balkan Line

Milena Radulovic

Milena Radulovic headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

The Balkan Line

Yuriy Kutsenko

Yuriy Kutsenko headshot

Date of Birth:

20 May 1967

Real Name:

Unknown

Height:

6' 0½" (1.84 m)

Recent/Upcoming Films:

The Balkan Line

Ravshana Kurkova

Ravshana Kurkova headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

The Balkan Line

Kirill Polukhin

Kirill Polukhin headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

The Balkan Line

Sergey Marin

Sergey Marin headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

The Balkan Line

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Last update was at 16:09 24th November 2019