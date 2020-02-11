At Hyakkaoh Private Academy students are ranked on their gambling abilities rather than grades. The coveted prize for becoming the ultimate gambling champion is a 'blank future' that will give the winner autonomy over their life after graduation. Who will win happiness by betting on their lives?
Unknown
Unknown
Unknown
Kakegurui - Compulsive Gambler
Unknown
Unknown
Unknown
Kakegurui - Compulsive Gambler
Unknown
Unknown
Unknown
Kakegurui - Compulsive Gambler
Unknown
Unknown
Unknown
Kakegurui - Compulsive Gambler
Unknown
Unknown
Unknown
Kakegurui - Compulsive Gambler
Unknown
Unknown
Unknown
Kakegurui - Compulsive Gambler