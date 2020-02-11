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Kakegurui - Compulsive Gambler Kakegurui: The Movie

6.5 / 92 votes

UK Cinema Release Date

Tuesday 11th February 2020

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

May-August 2020
?
new Kakegurui - Compulsive Gambler poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:released

Next Showing:

Today in 1 cinema view the list.

Directed by:

Tsutomu Hanabusa

Written by:

Tsutomu Hanabusa, Homura Kawamoto, Tôru Naomura and Minato Takano

Produced by:

Tatsuya Iwakura, Tsuyoshi Matsushita, Yûichi Shibahara and Yanghwe Yoon

Starring:

Minami Hamabe, Mahiro Takasugi, Aoi Morikawa, Yurika Nakamura, Natsume Mito and Ruka Matsuda

Genres:

Drama, Mystery, Thriller

Language:

Japanese

Runtime:

1 hour 59 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

At Hyakkaoh Private Academy students are ranked on their gambling abilities rather than grades. The coveted prize for becoming the ultimate gambling champion is a 'blank future' that will give the winner autonomy over their life after graduation. Who will win happiness by betting on their lives?

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Kakegurui - Compulsive Gambler Cast

Minami Hamabe

Minami Hamabe headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kakegurui - Compulsive Gambler

Mahiro Takasugi

Mahiro Takasugi headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kakegurui - Compulsive Gambler

Aoi Morikawa

Aoi Morikawa headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kakegurui - Compulsive Gambler

Yurika Nakamura

Yurika Nakamura headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kakegurui - Compulsive Gambler

Natsume Mito

Natsume Mito headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kakegurui - Compulsive Gambler

Ruka Matsuda

Ruka Matsuda headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Kakegurui - Compulsive Gambler

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Last update was at 08:35 11th February 2020