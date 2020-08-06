A simple Jewish man named Herschel Greenbaum works in a pickle factory in Brooklyn. One day he falls into a vat of brine and stays there, perfectly preserved, for 100 years. He comes back to life and goes to stay with his great-great-grandson, Ben, in contemporary Brooklyn.
Unknown
Unknown
5' 5" (1.65 m)
An American Pickle
15 April 1982
Unknown
5' 11" (1.8 m)
An American Pickle
Unknown
Unknown
Unknown
An American Pickle
19 March 1977
Unknown
5' 8" (1.73 m)
An American Pickle
Unknown
Unknown
Unknown
An American Pickle
Unknown
Unknown
Unknown
An American Pickle