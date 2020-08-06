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An American Pickle

UK Cinema Release Date

Friday 7th August 2020

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

November 2020-February 2021
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new An American Pickle poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:complete

Next Showing: Please note listings for some cinemas are only available up to a week in advance.

In 65 cinemas on Friday 7th August 2020 view the list. According to our cinema listings the last showing is on Thursday 13th August 2020.

Directed by:

Brandon Trost

Written by:

Simon Rich

Produced by:

Evan Goldberg, Seth Rogen and James Weaver

Starring:

Sarah Snook, Seth Rogen, Sean Whalen, Jorma Taccone, Joanna Adler and Marsha Stephanie Blake

Genre:

Comedy

Language:

English

Runtime:

1 hour 30 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

A simple Jewish man named Herschel Greenbaum works in a pickle factory in Brooklyn. One day he falls into a vat of brine and stays there, perfectly preserved, for 100 years. He comes back to life and goes to stay with his great-great-grandson, Ben, in contemporary Brooklyn.

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An American Pickle Cast

Sarah Snook

Sarah Snook headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 5" (1.65 m)

Recent/Upcoming Films:

An American Pickle

Seth Rogen

Seth Rogen headshot

Date of Birth:

15 April 1982

Real Name:

Unknown

Height:

5' 11" (1.8 m)

Recent/Upcoming Films:

An American Pickle

Sean Whalen

Sean Whalen headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

An American Pickle

Jorma Taccone

Jorma Taccone headshot

Date of Birth:

19 March 1977

Real Name:

Unknown

Height:

5' 8" (1.73 m)

Recent/Upcoming Films:

An American Pickle

Joanna Adler

Joanna Adler headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

An American Pickle

Marsha Stephanie Blake

Marsha Stephanie Blake headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

An American Pickle

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Last update was at 07:51 6th August 2020