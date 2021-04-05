Three mothers have sons with the same name of Yu Ishibashi and they are all 10 years old. In Kanagawa, Rumiko Ishibashi is 43-years-old and she works as a freelance writer. She is married to Yutaka, who works as a freelance cameraman. They have a 10-year-old son Yu. In Osaka, Kana Ishibashi is a 30-year-old single mother. After her divorce, she has worked part-time jobs and raises her 10-year-old son Yu alone. In Shizuoka, Asumi Ishibashi is a 36-year-old housewife. She is married to Taichi and they have a 10-year-old son Yu. Her husband works as a salaryman. These three women are happy and busy raising their boys. Due to some little thing, their lives fall apart. Their anger and anxiety unconsciously head towards their sons.
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
5' 2¼" (1.58 m)
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table
Unknown
Unknown
Unknown
Tomorrow's Dinner Table