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Tomorrow's Dinner Table

Unrated

UK Cinema Release Date

Sunday 20th February 2022

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

May-August 2022
?
new Tomorrow's Dinner Table poster
Age rating / classification to be confirmed.
Current Status:released

Directed by:

Takahisa Zeze

Written by:

Tomoko Ogawa and Michiko Yazuki

Starring:

Keito Akutsu, Shunsuke Daitô, Kisetsu Fujiwara, Miho Kanno, Setsuko Karasuma, Ayame Misaki, Machiko Ono, Fuga Shibazaki, Kimie Shingyôji, Shun Sugata, Mitsuki Takahata, Ryô Togawa, Shôhei Uno, Sôkô Wada, Makiko Watanabe, Maho Yamada and Sayaka Yamaguchi

Genre:

Drama

Language:

Unknown

Runtime:

2 hours 4 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Three mothers have sons with the same name of Yu Ishibashi and they are all 10 years old. In Kanagawa, Rumiko Ishibashi is 43-years-old and she works as a freelance writer. She is married to Yutaka, who works as a freelance cameraman. They have a 10-year-old son Yu. In Osaka, Kana Ishibashi is a 30-year-old single mother. After her divorce, she has worked part-time jobs and raises her 10-year-old son Yu alone. In Shizuoka, Asumi Ishibashi is a 36-year-old housewife. She is married to Taichi and they have a 10-year-old son Yu. Her husband works as a salaryman. These three women are happy and busy raising their boys. Due to some little thing, their lives fall apart. Their anger and anxiety unconsciously head towards their sons.

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Reviews

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Tomorrow's Dinner Table Cast

Keito Akutsu

Keito Akutsu headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Shunsuke Daitô

Shunsuke Daitô headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Kisetsu Fujiwara

Kisetsu Fujiwara headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Miho Kanno

Miho Kanno headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Setsuko Karasuma

Setsuko Karasuma headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Ayame Misaki

Ayame Misaki headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Machiko Ono

Machiko Ono headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Fuga Shibazaki

Fuga Shibazaki headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Kimie Shingyôji

Kimie Shingyôji headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Shun Sugata

Shun Sugata headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Mitsuki Takahata

Mitsuki Takahata headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

5' 2¼" (1.58 m)

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Ryô Togawa

Ryô Togawa headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Shôhei Uno

Shôhei Uno headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Sôkô Wada

Sôkô Wada headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Makiko Watanabe

Makiko Watanabe headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Maho Yamada

Maho Yamada headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

Sayaka Yamaguchi

Sayaka Yamaguchi headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Tomorrow's Dinner Table

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Last update was at 11:14 20th February 2022