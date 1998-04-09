Set in 1879 Paris. An orphan girl dreams of becoming a ballerina and flees her rural Brittany for Paris, where she passes for someone else and accedes to the position of pupil at the Grand Opera house.
9 April 1998
Mary Elle Fanning
5' (1.52 m)
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1987
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