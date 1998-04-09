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Ballerina

7.6 / 14 votes

UK Cinema Release Date

Monday 19th December 2016

Estimated UK DVD/Blu-Ray Release Date

March-June 2017
?
Ballerina poster
Contains mild threat. Suitable for all ages.
Current Status:released

Next Showing:

Today in 394 cinemas view the list. According to our cinema listings the last showing is on Saturday 25th February 2017.

Official Site:

www.facebook.com

Directed by:

Eric Summer and Éric Warin

Written by:

Carol Noble, Laurent Zeitoun and Eric Summer

Produced by:

Valérie d'Auteuil, Nicolas Duval Adassovsky, André Rouleau, Laurent Zeitoun and Yann Zenou

Starring:

Elle Fanning, Dane DeHaan, Maddie Ziegler, Carly Rae Jepsen, Shoshana Sperling and Elana Dunkelman

Genres:

Animation, Family

Language:

English

Runtime:

1 hour 29 minutes (approx.)

Movie Synopsis:

Set in 1879 Paris. An orphan girl dreams of becoming a ballerina and flees her rural Brittany for Paris, where she passes for someone else and accedes to the position of pupil at the Grand Opera house.

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Ballerina Cast

Elle Fanning

Elle Fanning headshot

Date of Birth:

9 April 1998

Real Name:

Mary Elle Fanning

Height:

5' (1.52 m)

Recent/Upcoming Films:

Live by NightBallerina20th Century Women

Dane DeHaan

Dane DeHaan headshot

Date of Birth:

1987

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

A Cure for WellnessBallerinaValérian and the City of a Thousand Planets

Maddie Ziegler

Maddie Ziegler headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Ballerina

Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Ballerina

Shoshana Sperling

Shoshana Sperling headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Ballerina

Elana Dunkelman

Elana Dunkelman headshot

Date of Birth:

Unknown

Real Name:

Unknown

Height:

Unknown

Recent/Upcoming Films:

Ballerina

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Last update was at 08:12 22nd December 2016